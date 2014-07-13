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Eingestellt
Leicht und komfortabel
Unglaublich praktisch: Keine Probleme mehr mit Kabeln, dafür viel Bewegungsfreiheit und Musikgenuss. Dafür sorgt der qualitativ hochwertige kabellose UKW-Stereokopfhörer.
UKW-Übertragung
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.
Sie müssen keine Batterien kaufen, bevor Sie das Produkt verwenden. Legen Sie einfach die im Lieferumfang enthaltenen Batterien ein, und legen Sie los!
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos verfasst
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vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones verfasst
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