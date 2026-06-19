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InEar-Kopfhörer

SBCHJ030/00

Innovation für Sportler

Stereosound jetzt noch schicker. Ein radikal neues Design für Sportler und Musikliebhaber. Die Sportkopfhörer Vapor Flight sind klein, leicht und durch dreifache Verstellbarkeit individuell anpassbar.

Alle Vorteile anzeigen

Dreifach-verstellbare Sportkopfhörer

Innovation für Sportler

Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort

15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort

Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

Dreifach-verstellbares Ohrstück für Komfort und Stabilität

Dank verstellbarer Ohrstücke können Sie unterwegs eine individuelle Anpassung vornehmen und von der optimalen Stabilität profitieren. Die drei möglichen Einstellungen garantieren Ihnen einen optimalen Tragekomfort.

Technische Daten

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