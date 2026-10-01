Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
SBCHJ030/00
Innovation pour les athlètes
Le son stéréo est encore plus épuré. Nouveau design radicalement différent destiné aux athlètes et mélomanes, le casque sport Vapor Flight est petit, ultraléger et réglable (trois positions pour s'adapter à toutes les oreilles).
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Suffisamment petite pour un confort optimal et suffisamment grande pour fournir un son net et sans distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.
Appréciez la justesse du réglage personnalisé, un confort et une stabilité optimum, même en déplacement. Le réglage tridirectionnel assure un confort exceptionnel.
Notation globale