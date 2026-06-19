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Eingestellt
SBCHJ055/00
Innovation für Sportler
Sportliches auf die Ohren. Der Duro wurde weltweit von Sportlern für Komfort, Klang und Design gelobt. Er glänzt mit hoher Leistung und ist mit einem Nackenbügel und sehr beliebten, sehr gut passenden, klangoptimierten und schweißresistenten Ohrpolstern ausgestattet.
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Kompakt für idealen Tragekomfort und doch groß genug, um klaren, kräftigen Sound zu bieten: Der 30 mm Lautsprechertreiber hat die optimale Größe für ungetrübtes Hörvergnügen.
Durch den hochwertigen kupferummantelten Aluminiumdraht (CCAW) in den Schwingspulen des Lautsprechertreibers gewinnt der Klang beträchtlich an Qualität.
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