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Arrêté
SBCHJ055/00
Innovation pour les athlètes
Les athlètes font l'éloge du Duro pour son confort, la qualité du son et son style. Le Duro tour de cou allie un excellent maintien à des écouteurs qui résistent à la sueur et sont capables de délivrer un son puissant.
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
D'un format compact, pour un plus grand confort d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 30 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans distorsion.
En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCAW) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.
Notation globale