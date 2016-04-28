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Tragbare Lautsprecher

SBM130ORG/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die USB-/MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.

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Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

  • Orange

  • USB

Einfache Wiedergabe über USB/MicroSD-Karte

Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf das USB-Gerät oder die MicroSD-Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.

Integrierter, wiederaufladbarer Akku

Kompakt und mobil

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SBM130ORG Altavoz portátil verfasst

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Diese Bewertung wurde für SBM130ORG Altavoz portátil verfasst

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