ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Arrêté

Enceinte portable

SBM130ORG/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Votre enceinte portable tout-en-un

Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.

Voir tous les avantages

Votre enceinte portable tout-en-un

  • Orange

  • USB

Lecture facile des périphériques USB / cartes Micro SD

Copiez simplement les contenus souhaités sur le périphérique USB ou la carte Micro SD, et connectez le périphérique à votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.

Batterie intégrée

Compact et portable

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SBM130ORG Altavoz portátil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SBM130ORG Altavoz portátil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.