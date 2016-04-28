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Arrêté
SBM130ORG/00
Votre enceinte portable tout-en-un
Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.
Orange
USB
Copiez simplement les contenus souhaités sur le périphérique USB ou la carte Micro SD, et connectez le périphérique à votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SBM130ORG Altavoz portátil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SBM130ORG Altavoz portátil