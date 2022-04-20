Ich benutze Lumea Advanced seit 8 Wochen. Das Gerät ist aus einem sehr hochwertigen Material und liegt gut in der Hand. Da ich nicht so viel Zeit für eine Laserbehandlung habe und nicht soviel Geld ausgeben möchte, ist es für mich die absolut beste Lösung. Bei der ersten Anwendung, habe ich nur ein leichtes Kribbeln gespürt. Da ich davor epiliert oder gewachst habe, ist dieses Kribbeln sogar angenehm. Bereits nach der 2 Anwendung sind meine dunklen Haare feiner geworden und mehrere kahle Stellen waren sichtbar. Durch das Epilieren hatte ich viele eingewachsene Haare. Ich merke jetzt nach 8 Wochen, dass meine Haut an den Beinen ebenmässiger aussieht. Durch die verschiedenen Intensitätsstufen kann je nach Körperpartie eine stärkere oder schwächere Stufe eingestellt werden. Es gibt auch eine App dazu, die die Haarentfernung sehr erleichtert. Dadurch wird man an die nächste Haarentfernung erinnert, die zuletzt genutzte Stärke wird speichert und bekommt hilfreiche Tipps. Der mit gelieferte Trimmer, ist undenkbar für perfekt geformten Augenbrauen. Es kann auch zur Entfernung vor unerwünschten Haaren an anderen Körperstellung benutz werden. Es passt deshalb auch perfekt in die Reisetasche. Ich empfehle das Gerät jedem, die die nächsten Sommerferien ohne sich Gedanken über Haarentfernung zu machen geniessen möchten.