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Eingestellt
Nur zur Anwendung am Körper
15 Minuten für beide Unterschenkel
Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse
Extra langes Kabel
Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.
Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.
Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1610
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Pugsine
20/04/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Hält, was es verspricht
Das Gerät hält wirklich was es verspricht. Die beiden Aufsätze sind optimal . Durch die Einstellung der Stärke ist es auch nicht schmerzhaft. Ich bereue, nicht bereits früher damit begonnen zu haben. Es ist wirklich genial!
Vorteile
Funktioniert seit der ersten Anwendung an, die Handhabung hat sich schnell eingewöhnt, und es ist nicht schmerzhaft , vor allem weil man die stärke einstellen kann.
Nachteile
Das Kabel (gibt aber auch Kabellose)
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Emo0
22/01/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Preisleistung top
Nach weiniger sitzungen gute ergebnisse erhalten bin sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
BBC 1994
28/10/2021
Suisse
Teil der Aktion
Haarentfernung wie im Kosmetikstudio
Das Philips Lumea Gerät kommt in einem edlen roségoldenen Design daher. Man fühlt sich damit wie in seinem eigenen Kosmetikstudio! Zu dem, dass man sich danach wieder wohler in seiner Haut fühlt, ist es auch eine Zeit, etwas "me-time" zu geniessen und sich selbst etwas Gutes zu tun! Ich bin sehr zufrieden mit diesem Haarentfernungsprodukt. Vor der ersten Anwendung kann man mit dem Gerät einen Scan der Haut durchführen, der angibt, welche Intensitätsstufe die Richtige ist. Das ist gerade auch für Anfänger:innen sehr hilfreich. Nach anfänglicher Gewöhnungszeit (am Anfang piekste es etwas und ich musste immer daran denken, die Abstände der weiteren Behandlungen einzuhalten) bin ich nun super zufrieden mit dem Produkt. Die Anwendung vom Gerät ist gut beschrieben in der Anleitung und funktioniert sehr gut. Auch die App hilft einem dabei, an die weiteren Behandlungen zu denken und gibt gute Behandlungstipps. Was ausserdem zur grossen Zufriedenheit mit diesem Produkt beiträgt, ist die grosse Menge an Geld, welche man hiermit spart.
Vorteile
schnelle Ergebnisse, kostensparend, individuelle Behandlungsstufen
Nachteile
Behandlungsregelmässigkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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