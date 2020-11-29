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  • Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils
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  • Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils
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Arrêté

Lumea EssentialÉpilateur à lumière pulsée

SC1991/00

4.2
| (1610) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils
L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Voir tous les avantages

pour avoir la peau lisse chez soi

Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils

  • Pour le corps uniquement

  • 15 minutes pour les demi-jambes

  • Durée de vie &lt;gt/>100 000 flashs

  • Cordon extra-long

Une peau douce et nette jour après jour

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

1610

Avis

89%

recommandent ce produit

29/11/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent

depuis que j'utilise la lumea je n'ai plus de problèmes concernant mes poils, depuis plus de 10 ans j'allais chez l'esthéticienne un budgets et du temps. Aujourd'hui en 20 min j'ai toute l'épilation qui est faite et pendant longtemps je suis tranquille, je regrette beaucoup de ne l'avoir pas acheter plus tôt.

Avantages

Economie d'argent a court terme et plus de perte de temps chez l'esthéticienne.

Contre

Après quelques temps on ne sait plus ou on a passer la machine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée

31/05/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super

Facile à utiliser, application qui sert bien pour le rappel

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée

Date of Use 2026-04-18

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée

Date of Use 2026-04-18

11/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Génial!!!!

Un appareil dont je ne pourrais plus me passer et que je recommande vivement. Je suis d’accord que c’est au départ un investissement mais il est vite amorti quand on voit ce que coûte les visites mensuelles chez l’esthéticienne et le mal que cela fait!!! Quand a bien suivi le protocole indiqué, on peut espacer les séances. Personnellement je peux passer des mois sans faire des retouches. Je précise que je suis brune.

Avantages

Super produit

Contre

Je ne vois aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée

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