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Arrêté
Pour le corps uniquement
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>100 000 flashs
Cordon extra-long
Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.
Récompenses
4.2
sur 6
1610
Avis
89%
recommandent ce produit
Picheleca
29/11/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
depuis que j'utilise la lumea je n'ai plus de problèmes concernant mes poils, depuis plus de 10 ans j'allais chez l'esthéticienne un budgets et du temps. Aujourd'hui en 20 min j'ai toute l'épilation qui est faite et pendant longtemps je suis tranquille, je regrette beaucoup de ne l'avoir pas acheter plus tôt.
Avantages
Economie d'argent a court terme et plus de perte de temps chez l'esthéticienne.
Contre
Après quelques temps on ne sait plus ou on a passer la machine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée
Micklille
31/05/2026
France
Acheteur vérifié
Super
Facile à utiliser, application qui sert bien pour le rappel
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2026-04-18
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2026-04-18
Lillart
11/11/2025
France
Acheteur vérifié
Génial!!!!
Un appareil dont je ne pourrais plus me passer et que je recommande vivement. Je suis d’accord que c’est au départ un investissement mais il est vite amorti quand on voit ce que coûte les visites mensuelles chez l’esthéticienne et le mal que cela fait!!! Quand a bien suivi le protocole indiqué, on peut espacer les séances. Personnellement je peux passer des mois sans faire des retouches. Je précise que je suis brune.
Avantages
Super produit
Contre
Je ne vois aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée