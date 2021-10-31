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Eingestellt
Reine, weiche und strahlende Haut
Philips VisaPure Essential bietet eine neue Gesichtsreinigungstechnologie, die die tägliche Pflege ganz einfach auf ein neues Level hebt. Der sanfte Weg zu reiner, weicher und strahlender Haut.
DualMotion-Technologie
Pflege
1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung
1 Intensitätsstufe
Philips VisaPure Essential bietet eine neue Technologie, die die tägliche Reinigung ohne Mehraufwand auf eine neue Ebene hebt. Der sanfte Weg für saubere, weiche und strahlende Haut.
Die Bürste rotiert und vibriert. Die senkrechte, pulsierende Bewegung bricht sanft äußerliche Verunreinigungen auf – inklusive Schmutz, abgestorbener Hautschüppchen und Make-up-Rückstände. Die rotierende Bewegung entfernt Verunreinigungen und hinterlässt die Haut tiefenrein. Die koordinierten Bewegungen der Borsten bieten Ihnen ein gründliches und angenehmes Reinigungserlebnis.
Das Gesicht kann in verschiedene Zonen eingeteilt werden. Der intelligente Hautzonen-Timer informiert Sie durch eine kurze Pause darüber, wann Sie zur nächsten Zone wechseln müssen. Das Gerät stoppt nach einem vollständigen Programm für das ganze Gesicht den Betrieb automatisch. Das Reinigungsprogramm dauert 1 Minute.
Auszeichnungen
4.5
von 5
1879
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Aurea Borealis
31/10/2021
Suisse
Seidenweiche Haut
Seidenweiche glatte Haut trotz empfindlicher Haut. Total zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-31
SupperMario
20/11/2018
Suisse
SUPPER
Dieses Produkt hat hervorragende Funktionen Bin ich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Saebi
26/01/2018
Suisse
Super gerät
Das Gerät ist so toll baby weiche haut nur zum entfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.