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Eingestellt
Effektive und sanfte Reinigung bei unreiner Haut
VisaPure Anti-Unreinheiten bekämpft die Bildung von Akne bereits zwei Stufen im Voraus mit besseren Ergebnissen im Vergleich zu einer Reinigung per Hand: Reduziert öligen Hautglanz und entfernt abgestorbene Hautzellen, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.
DualMotion-Technologie
Pflege
2 Anti-Unreinheiten Bürstenköpfe
2 Intensitätsstufen
Die VisaPure Anti-Blemish Bürste hat dünne und lange Borsten, mit denen die Poren besser erreicht werden, wodurch öliger Hautglanz reduziert und abgestorbene Hautzellen entfernt werden, die sonst möglicherweise Ihre Poren verstopfen.
Bei der Entwicklung der Anti-Blemish Bürste haben wir besonders darauf geachtet, die Auswirkungen von schädlichen Bakterien zu begrenzen. Daher haben wir mit anerkannten Dermatologen und Experten für Bakterien zusammengearbeitet und eine Bürste entwickelt, die sehr wenig Wasser absorbiert. Das bedeutet, dass sie schnell trocknet und somit die Entwicklung von Bakterien gehemmt wird.
Mehrere Ärzte und Dermatologen waren in der Entwicklungsphase der Anti-Blemish Bürste beteiligt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von anfälliger Haut vollständig berücksichtigt werden.
4.5
von 5
1879
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Aurea Borealis
31/10/2021
Suisse
Seidenweiche Haut
Seidenweiche glatte Haut trotz empfindlicher Haut. Total zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-31
SupperMario
20/11/2018
Suisse
SUPPER
Dieses Produkt hat hervorragende Funktionen Bin ich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Saebi
26/01/2018
Suisse
Super gerät
Das Gerät ist so toll baby weiche haut nur zum entfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst