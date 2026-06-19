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  • Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
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Eingestellt

Philips AventNatural-Geschenkset

SCD289/01

Die Flasche nach dem Vorbild der Natur
Das Philips Avent Natural-Geschenkset besteht aus einer durchsichtigen Natural-Flasche (125 ml), einer verzierten Natural-Flasche (260 ml) und zwei verzierten Schnullern mit passenden Tiermotiven.
Alle Vorteile anzeigen

Einfach mit Stillen kombinierbar

Die Flasche nach dem Vorbild der Natur

  • Kiefergerecht geformter Sauger

  • Besonderes Anti-Kolik-Ventil

  • Weiche und flexible Komfortkissen

  • 2x Naturnah-Flasche, 2x Klassik Schnuller 0-6M

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen bieten einen weichen, flexiblen Sauger, ohne dass der Sauger einschlupft

Einzigartige Komfortkissen bieten einen weichen, flexiblen Sauger, ohne dass der Sauger einschlupft

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

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