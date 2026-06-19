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  • La façon la plus naturelle de nourrir au biberon
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Arrêté

Philips AventCoffret cadeau Natural

SCD289/01

La façon la plus naturelle de nourrir au biberon
Ce coffret cadeau Philips Avent Natural comprend un biberon Natural 125 ml transparent, un biberon Natural 260 ml décoré et deux sucettes décorées sur le thème des animaux.
Voir tous les avantages

Idéal pour l'allaitement mixte

La façon la plus naturelle de nourrir au biberon

  • Biberons, sucettes

  • 260 ml

  • 125 ml

  • Tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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