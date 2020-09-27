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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Eingestellt

Philips AventStarter-Set für Neugeborene

SCD371/00

4.8
| (20) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Eine praktische Sammlung mit 4 klassischen Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate).
Alle Vorteile anzeigen

Einfach zu reinigen, für perfekte Hygiene

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • Klassik+ (neu)

Anti-colic-System verringern nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringern nachweislich Koliken*

Im Gegensatz zu anderen Flaschen ist das die klinisch erwiesene Anti-colic-System nun im Sauger integriert, damit es einfacher auf der Flasche angebracht werden kann. Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Sauger, um Luft in die Flasche, und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen.

Unwohlsein wird verringert, besonders in der Nacht

Unwohlsein wird verringert, besonders in der Nacht

Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.*

Das Baby steuert selbst den Milchfluss, was Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen mindert.

Das Baby steuert selbst den Milchfluss, was Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen mindert.

Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.8

von 5

20

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

27/09/2020

Suisse

Suisse

Großartig

Bei beiden Kindern gebraucht, immer wieder gerne. Sehr pflegeleicht und gute Qualität

Vorteile

Qualität, eifacher gebrauch

Nachteile

Keine.

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Diese Bewertung wurde für SCD373 Starter-Set für Neugeborene verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCD373 Starter-Set für Neugeborene verfasst

13/03/2018

España

España

LOS MEJORES.

SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.

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Diese Bewertung wurde für SCD371/00 Selección para recién nacidos verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCD371/00 Selección para recién nacidos verfasst

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great kit

Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.

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Diese Bewertung wurde für SCD371/00 Newborn Starter Set verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCD371/00 Newborn Starter Set verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Zwei Wochen alte Babys, die mit der Philips Avent Flasche gefüttert werden, leiden weniger unter Koliken als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden. Zwei Wochen alte Neugeborene, die mit Avent Flaschen gefüttert wurden, neigten weniger zu Unwohlsein als Babys, die mit Flaschen eines anderen führenden Herstellers gefüttert wurden.