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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Arrêté

Philips AventKit nouveau-né

SCD371/00

4.8
| (20) Avis | 100% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Le kit pratique Philips Avent SCD371/00 comprend 4 biberons Classic+ (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette blanche transparente 0-6 mois.
Voir tous les avantages

Facile à nettoyer pour une hygiène parfaite

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • Classic+ (nouveau)

Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

Cliniquement prouvé : le système anti-coliques atténue le risque de coliques*

Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai la nuit.*

Le bébé maîtrise le débit, ce qui atténue le risque de régurgitations, de rots et de ballonnements

Le bébé maîtrise le débit, ce qui atténue le risque de régurgitations, de rots et de ballonnements

La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

20

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

27/09/2020

Suisse

Suisse

Großartig

Bei beiden Kindern gebraucht, immer wieder gerne. Sehr pflegeleicht und gute Qualität

Avantages

Qualität, eifacher gebrauch

Contre

Keine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD373 Starter-Set für Neugeborene

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD373 Starter-Set für Neugeborene

13/03/2018

España

España

LOS MEJORES.

SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD371/00 Selección para recién nacidos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD371/00 Selección para recién nacidos

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great kit

Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD371/00 Newborn Starter Set

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD371/00 Newborn Starter Set

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  1. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.