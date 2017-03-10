ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hören Sie Ihr Baby
  • Hören Sie Ihr Baby

Eingestellt

Philips AventAnaloges Babyphone

SCD470/00

3.5
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Hören Sie Ihr Baby
Garantiert sicherer Empfang in Haus und Garten und minimale Störungen durch andere Geräte
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Reichweite bis zu 150 m

Hören Sie Ihr Baby

Minimale Störung durch andere Überwachungseinheiten

Minimale Störung durch andere Überwachungseinheiten

Die Anzeige leuchtet auf, wenn Akkus aufgeladen/ausgetauscht werden müssen.

Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Akkus aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

Sie können die Lautstärke der Eltern-Einheit nach Bedarf einstellen.

Damit können Sie die Lautstärke der Eltern-Einheit nach Bedarf einstellen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoges Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoges Babyphone verfasst

21/08/2011

België

België

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoge babyfoon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analoge babyfoon verfasst

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analogue baby monitor verfasst

Diese Bewertung wurde für SCD470/00 Analogue baby monitor verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 