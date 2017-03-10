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Arrêté
Réduction des interférences provenant d'autres écoute-bébés.
S'allume lorsque les piles doivent être rechargées ou remplacées.
Permet de régler le volume de l'unité parents en fonction de la situation.
3.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD470/00 Analoges Babyphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD470/00 Analoge babyfoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Cet avis a été rédigé pour SCD470/00 Analogue baby monitor
Cet avis a été rédigé pour SCD470/00 Analogue baby monitor
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.