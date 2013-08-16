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Eingestellt
SCD505/00
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Nachtlicht und Schlaflieder
Gegensprechfunktion
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im ECO-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.
3.6
von 5
124
Bewertungen
Ale12
16/08/2013
Suisse
Super Gerät
Benutze das Babyphone seit 9 Monate und funktioniert einwandfrei. Verglichen mit ähnliche Geräte die um einiges teurer waren, ist dieses Babyphone das b Beste was man haben kann (Preis/Leistung)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst
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Lisi P.
29/12/2019
Deutschland
Absolut empfehlenswert, vollauf zufrieden
Wir haben das Babyphone seit fast 5 Jahren im Einsatz. Einwandfreie Funktion, obwohl es schon öfters mal runtergefallen ist ;-) Einstellung der Sensibilität ist top. Schlafmusik und Schlaglicht (Mond) ist top. Gegensprechanlage ist wirklich toll, man muss nicht immer gleich aufspringen und ins Kinderzimmer hetzen. Das Gerät ist wirklich top.
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LinoPe
17/09/2018
Deutschland
Funktioniert einwandfrei
Das Babyphone wurde als Zweitgerät bei den Großeltern angeschafft. Es funktioniert in der Wohnung einwandfrei und ist leicht bedienbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.