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  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD505/00

3.6
| (124) Bewertungen
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unsere Avent DECT-Babyphone geben Ihnen das sichere Gefühl, ganz nah bei Ihrem Baby zu sein, selbst wenn Sie sich nicht im gleichen Zimmer befinden. Sehr zuverlässige Verbindung mit kristallklarem Klang, beruhigendem Nachtlicht und Schlafliedern für Sie und Ihr Baby.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Beruhigende Sicherheit während Ihr Baby schläft

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Nachtlicht und Schlaflieder

  • Gegensprechfunktion

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Energiesparender ECO-Modus

Energiesparender ECO-Modus

Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im ECO-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

124

Bewertungen

16/08/2013

Suisse

Suisse

Super Gerät

Benutze das Babyphone seit 9 Monate und funktioniert einwandfrei. Verglichen mit ähnliche Geräte die um einiges teurer waren, ist dieses Babyphone das b Beste was man haben kann (Preis/Leistung)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/12/2019

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert, vollauf zufrieden

Wir haben das Babyphone seit fast 5 Jahren im Einsatz. Einwandfreie Funktion, obwohl es schon öfters mal runtergefallen ist ;-) Einstellung der Sensibilität ist top. Schlafmusik und Schlaglicht (Mond) ist top. Gegensprechanlage ist wirklich toll, man muss nicht immer gleich aufspringen und ins Kinderzimmer hetzen. Das Gerät ist wirklich top.

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Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst

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17/09/2018

Deutschland

Deutschland

Funktioniert einwandfrei

Das Babyphone wurde als Zweitgerät bei den Großeltern angeschafft. Es funktioniert in der Wohnung einwandfrei und ist leicht bedienbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.