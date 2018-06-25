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Arrêté
SCD505/00
Connexion privée à 100 %
Berceuses et veilleuse
Fonction « Répondre à bébé »
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.
Activez le mode économie d'énergie ECO pour réduire la puissance de transmission dans la chambre de bébé. En mode ECO, les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.
3.6
sur 6
124
Avis
Mllecyndy
25/06/2018
France
Conquise
Je suis tout à fait conquise par ce babyphone très simple d’utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
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Fanfan87
20/03/2014
France
Super
Pratique, petit format, fonctionne bien. Notre fille ne s'endort plus qu'avec la musique douce du baby phone dont on peut régler le volume.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
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Cindy
04/03/2014
France
Top!
Ce Babyphone est top! Il tiens très bien la batterie, le son est net, s'il y a du bruit autour de nous, les leds bleus nous préviennent que bébé pleure! Quand la batterie arrive à la fin, un son et un voyant nous prévient : il ne se coupe pas d'un coup. Sans oublier le rapport qualité-prix qui est plus que raisonnable. Bref, génial, je recommande vivement! ;)
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD505/00 Écoute-bébé DECT
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.