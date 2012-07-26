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  • Richtige Temperatur, maximaler Komfort
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Philips AventDECT Babyphone

SCD520/00

3.8
| (17) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Richtige Temperatur, maximaler Komfort
Mit den neuen Philips Avent DECT-Babyphones wissen Sie jetzt immer, dass es Ihrem Baby gut geht. Entspannen Sie sich, und vertrauen Sie darauf, dass Ihr Baby auch dann glücklich ist, wenn Sie sich in einem anderen Raum befinden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Garantiert störungsfrei dank DECT-Technologie

Richtige Temperatur, maximaler Komfort

  • Temperatursignal

Garantiert störungsfrei dank DECT-Technologie

Garantiert störungsfrei dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Sicherheit mit kristallklarem Klang

Sicherheit mit kristallklarem Klang

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Extra weite Reichweite für ein hohes Maß an Mobilität

Extra weite Reichweite für ein hohes Maß an Mobilität

Mit 330 m Reichweite, Gürtel-Clip und Trageband für mehr Bewegungsfreiheit

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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3.8

von 5

17

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT Baby Monitor verfasst

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26/07/2012

United Kingdom

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Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT Baby Monitor verfasst

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28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT baby monitor verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT baby monitor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Dieses Produkt ist in den USA und in Kanada ausschließlich mit Angaben in Fahrenheit erhältlich.