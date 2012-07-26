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Eingestellt
Temperatursignal
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Mit 330 m Reichweite, Gürtel-Clip und Trageband für mehr Bewegungsfreiheit
3.8
von 5
17
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT Baby Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT Baby Monitor verfasst
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eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD520/00 DECT baby monitor verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Dieses Produkt ist in den USA und in Kanada ausschließlich mit Angaben in Fahrenheit erhältlich.