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La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.
Grâce à sa portée de 330 m, au clip ceinture et à la lanière de cou, vous bénéficiez d'une mobilité totale, chez vous comme à proximité de la maison.
3.8
sur 6
17
Avis
80%
recommandent ce produit
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT baby monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT baby monitor
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
Ce produit est disponible aux États-Unis et au Canada uniquement avec les réglages Fahrenheit.