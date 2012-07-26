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Arrêté

Philips AventÉcoute-bébé DECT

SCD520/00

3.8
| (17) Avis | 80% recommandent ce produit
Température idéale, confort optimal
Détendez-vous. Avec la nouvelle gamme d'écoute-bébés numériques DECT Philips Avent, vous pouvez vous détendre en écoutant votre enfant sans même avoir à entrer dans sa chambre.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Absence totale d'interférence grâce à la technologie DECT

Température idéale, confort optimal

  • Alerte de température

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Le réconfort d'un son limpide

Le réconfort d'un son limpide

Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.

Portée extra-longue pour une mobilité totale

Portée extra-longue pour une mobilité totale

Grâce à sa portée de 330 m, au clip ceinture et à la lanière de cou, vous bénéficiez d'une mobilité totale, chez vous comme à proximité de la maison.

Spécificités Techniques

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3.8

sur 6

17

Avis

80%

recommandent ce produit

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT Baby Monitor

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT baby monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD520/00 DECT baby monitor

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. Ce produit est disponible aux États-Unis et au Canada uniquement avec les réglages Fahrenheit.