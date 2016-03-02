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Eingestellt
SCD570/00
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Nachtlicht und Schlaflieder
Gegensprechfunktion
Vibrationsalarm
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).
4.0
von 5
16
Bewertungen
maida
02/03/2016
Suisse
das babyphone ist einfach zu empfehlen
Bin super zufrieden :) Das babyhone erfüllt all seine beschreibungen. man kann sich super auf das babyphone verlassen auch beim kleinsten gereusch ist das signal perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone verfasst
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Katinka
03/07/2014
Deutschland
Genau was wir gesucht haben
Wir haben das Gerät jetzt seit ca. einem Monat in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Davor hatten wir ein anderes Babyphone, welches sehr stark gerauscht hat. Dieses rauscht kaum. Die Tonqualität ist prima und zudem wird auch durch ein Leuchten angezeigt, wenn das Baby Geräusche macht. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man sich in einer lauteren Umgebung befindet. Zudem gibt das Gerät sofort einen Warnton von sich, wenn die Verbindung abreißt.
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de gouw
10/01/2022
Nederland
hele fijne Babyfoon
Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!
Vorteile
Heel makkelijk in gebruik
Nachteile
geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.