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  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD570/00

4
| (16) Bewertungen
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser neues DECT SCD570/00 Babyphone sorgt für eine fortschrittliche Überwachung. Es bietet Ihnen eine sichere Verbindung mit kristallklarem Klang, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung sowie Schlaflieder für Ihr Baby.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Fortschrittliche Überwachung für Sie und Ihr Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Nachtlicht und Schlaflieder

  • Gegensprechfunktion

  • Vibrationsalarm

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Energiesparender Smart ECO-Modus

Energiesparender Smart ECO-Modus

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

16

Bewertungen

2

02/03/2016

Suisse

Suisse

das babyphone ist einfach zu empfehlen

Bin super zufrieden :) Das babyhone erfüllt all seine beschreibungen. man kann sich super auf das babyphone verlassen auch beim kleinsten gereusch ist das signal perfekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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03/07/2014

Deutschland

Deutschland

Genau was wir gesucht haben

Wir haben das Gerät jetzt seit ca. einem Monat in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Davor hatten wir ein anderes Babyphone, welches sehr stark gerauscht hat. Dieses rauscht kaum. Die Tonqualität ist prima und zudem wird auch durch ein Leuchten angezeigt, wenn das Baby Geräusche macht. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man sich in einer lauteren Umgebung befindet. Zudem gibt das Gerät sofort einen Warnton von sich, wenn die Verbindung abreißt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone verfasst

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10/01/2022

Nederland

Nederland

hele fijne Babyfoon

Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!

Vorteile

Heel makkelijk in gebruik

Nachteile

geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.