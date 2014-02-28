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Arrêté
SCD570/00
Connexion privée à 100 %
Berceuses et veilleuse
Fonction « Répondre à bébé »
Alerte vibreur
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.
Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).
4.0
sur 6
16
Avis
pixmax
28/02/2014
France
EXCELLENT PRODUIT
Son du qualité exceptionnelle, pas de gresillement ni de coupure. A recommander
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT
Katinka
03/07/2014
Deutschland
Genau was wir gesucht haben
Wir haben das Gerät jetzt seit ca. einem Monat in Gebrauch und sind sehr zufrieden. Davor hatten wir ein anderes Babyphone, welches sehr stark gerauscht hat. Dieses rauscht kaum. Die Tonqualität ist prima und zudem wird auch durch ein Leuchten angezeigt, wenn das Baby Geräusche macht. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn man sich in einer lauteren Umgebung befindet. Zudem gibt das Gerät sofort einen Warnton von sich, wenn die Verbindung abreißt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD570/00 DECT-Babyphone
de gouw
10/01/2022
Nederland
hele fijne Babyfoon
Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!
Avantages
Heel makkelijk in gebruik
Contre
geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.