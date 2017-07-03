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10
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Tage
19
Std.
Stunden
29
Min.
Minuten
14
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Einfach mit Stillen kombinierbar
Das Geschenkset "Elefant" für Mädchen ist das ideale Geschenk für Mütter und ihr Neugeborenes. Das praktische Set umfasst eine Natural-Flasche, zwei Schnuller und einen Schnuller-Clip.
1 Naturnah-Flasche
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Evamc
03/07/2017
España
¡¡¡estupenda gama de productos para los bebés!!!!
[Employee of philipsglobal] Estos productos son fantásticos!!! funcionan genial
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD628/01 Set de regalo de diseño verfasst
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LITNB
07/03/2017
Italia
Molto bello
Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD627/01 Confezione regalo di design verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sandra
27/02/2017
Italia
Non delude mai!
Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!
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Diese Bewertung wurde für SCD628/01 Confezione regalo di design verfasst
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