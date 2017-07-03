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Eingestellt

Philips AventDesign-Geschenkset

SCD628/01

4

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Einfach mit Stillen kombinierbar

Das Geschenkset "Elefant" für Mädchen ist das ideale Geschenk für Mütter und ihr Neugeborenes. Das praktische Set umfasst eine Natural-Flasche, zwei Schnuller und einen Schnuller-Clip.

Alle Vorteile anzeigen

Set: Flasche, Schnuller und Schnuller-Clip

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 1 Naturnah-Flasche

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

03/07/2017

España

España

¡¡¡estupenda gama de productos para los bebés!!!!

[Employee of philipsglobal] Estos productos son fantásticos!!! funcionan genial

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Diese Bewertung wurde für SCD628/01 Set de regalo de diseño verfasst

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07/03/2017

Italia

Italia

Molto bello

Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto

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Diese Bewertung wurde für SCD627/01 Confezione regalo di design verfasst

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27/02/2017

Italia

Italia

Non delude mai!

Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!

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Diese Bewertung wurde für SCD628/01 Confezione regalo di design verfasst

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