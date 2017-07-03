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Idéal pour l'allaitement mixte
Le coffret cadeau Éléphant pour les filles est le cadeau idéal pour maman et son nouveau-né. Pratique, il contient un biberon Natural, deux sucettes et un attache-sucette.
1 Natural
260 ml
Tétine à débit lent
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Evamc
03/07/2017
España
¡¡¡estupenda gama de productos para los bebés!!!!
[Employee of philipsglobal] Estos productos son fantásticos!!! funcionan genial
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Set de regalo de diseño
Oui, je recommande ce produit
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LITNB
07/03/2017
Italia
Molto bello
Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD627/01 Confezione regalo di design
Oui, je recommande ce produit
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Sandra
27/02/2017
Italia
Non delude mai!
Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Confezione regalo di design
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Confezione regalo di design