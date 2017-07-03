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Arrêté

Philips AventCoffret cadeau Design

SCD628/01

4

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Idéal pour l'allaitement mixte

Le coffret cadeau Éléphant pour les filles est le cadeau idéal pour maman et son nouveau-né. Pratique, il contient un biberon Natural, deux sucettes et un attache-sucette.

Voir tous les avantages

Kit biberon, sucettes et attache-sucette

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

3
2

03/07/2017

España

España

¡¡¡estupenda gama de productos para los bebés!!!!

[Employee of philipsglobal] Estos productos son fantásticos!!! funcionan genial

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Set de regalo de diseño

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Set de regalo de diseño

07/03/2017

Italia

Italia

Molto bello

Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD627/01 Confezione regalo di design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD627/01 Confezione regalo di design

27/02/2017

Italia

Italia

Non delude mai!

Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Confezione regalo di design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD628/01 Confezione regalo di design

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