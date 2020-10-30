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Philips AventDECT-Babyphone

SCD735/00

4.7
| (115) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser SCD735 Babyphone bietet Ihnen mehr Flexibilität durch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kristallklaren Klang. Mit einer Auswahl an Beruhigungsfunktionen. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

100 % privat, null Störungen

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • 100 % privat und störungsfrei

  • Kristallklarer Klang

  • Bis zu 24 Stunden Überwachung

  • Sternenhimmel-Projektion

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie

Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

115

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

30/10/2020

Suisse

Suisse

Wir lieben es

Wir haben das Avnet Babyphone seit August in Verwendung und es ist spitze Es verfügt über einen ECO Mode mit dem es nicht ständig sendet sondern nur wenn es Geräusche wahrnimmt Es gibt Alarm wenn der Akku geladen werden muss sowie wenn die Raumtemperatur unter bzw über dem eingegebenen Temperaturspektrum liegt Der “Sternenhimmel”/Nachtlicht projiziert eine gemütliche Atmosphäre an die Decke oder Wand abhängig davon wie der Projektor ausgerichtet ist Die Schlafliederfunktion haben wir bis dato noch nicht ausprobiert - wird noch getestet wenn unser Baby etwas älter ist

Vorteile

ECO modus, Gegensprechfunktion, Nachtlicht kann von der Eltern Station aus bedient werden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst

28/08/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Erfüllt unsere Erwartung

Alles in allem genau die Funktionen die wir benötigen. Sehr gut einzustellen, so dass man auch mal nicht wegen jedem piepen ins Zimmer laufen muss. Die Reichweite ist bei uns enorm und völlig ausreichend. Aus unserer Sicht ein solides Produkt. Unserem Kleinen gefallen die Projezierten Bilder sehr gut! Was noch fehlt, ein paar Lieder mehr wären super.

Vorteile

Klein, handlich, gute Verarbeitung.

Nachteile

Wenige lieder, bei einstellung auf sehr sensibel geht der Lautsprecher der Basis ständig an.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD731/26 DECT-Babyphone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD731/26 DECT-Babyphone verfasst

28/12/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone

ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )

Vorteile

lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 