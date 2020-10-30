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100 % privat und störungsfrei
Kristallklarer Klang
Bis zu 24 Stunden Überwachung
Sternenhimmel-Projektion
DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.
Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.
Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.
4.7
von 5
115
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Sam268
30/10/2020
Suisse
Wir lieben es
Wir haben das Avnet Babyphone seit August in Verwendung und es ist spitze Es verfügt über einen ECO Mode mit dem es nicht ständig sendet sondern nur wenn es Geräusche wahrnimmt Es gibt Alarm wenn der Akku geladen werden muss sowie wenn die Raumtemperatur unter bzw über dem eingegebenen Temperaturspektrum liegt Der “Sternenhimmel”/Nachtlicht projiziert eine gemütliche Atmosphäre an die Decke oder Wand abhängig davon wie der Projektor ausgerichtet ist Die Schlafliederfunktion haben wir bis dato noch nicht ausprobiert - wird noch getestet wenn unser Baby etwas älter ist
Vorteile
ECO modus, Gegensprechfunktion, Nachtlicht kann von der Eltern Station aus bedient werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone verfasst
VonLors
28/08/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Erfüllt unsere Erwartung
Alles in allem genau die Funktionen die wir benötigen. Sehr gut einzustellen, so dass man auch mal nicht wegen jedem piepen ins Zimmer laufen muss. Die Reichweite ist bei uns enorm und völlig ausreichend. Aus unserer Sicht ein solides Produkt. Unserem Kleinen gefallen die Projezierten Bilder sehr gut! Was noch fehlt, ein paar Lieder mehr wären super.
Vorteile
Klein, handlich, gute Verarbeitung.
Nachteile
Wenige lieder, bei einstellung auf sehr sensibel geht der Lautsprecher der Basis ständig an.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD731/26 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD731/26 DECT-Babyphone verfasst
buschie002
28/12/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Meine Bewertung für SCD733/26 DECT-Babyphone
ich finde das Produkt einfach nur klasse wir hatten froheren ein Einfaches aber aber seit dem wir dieses haben schlafen sogar wir sogar fiel besser weil es reagiert einfach sofort und man denkt das Baby liegt neben ein man kann die Empfindlichkeit seinen Bedürfnissen anpassen ; = )
Vorteile
lautstarke, Empfindlichkeits Einstellung , Temperatur anzeige des raumes
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD733/26 DECT-Audio-Babyphone Premium verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.