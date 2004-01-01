Suchbegriffe

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      SCD974/26

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Avent Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor

      Anzeige des Schlafstatus und der Atemfrequenz

      Anzeige des Schlafstatus und der Atemfrequenz

      Schlafstatus und Atemfrequenz können ohne zusätzliches Zubehör angezeigt werden. Unsere Tracking-Technologie analysiert Millionen von Pixeln pro Sekunde, um selbst kleinste Bewegungen zu erkennen, ohne dass dafür Sensoren getragen werden müssten. Anschließend werden die Daten in Schlaf- und Atemstatus umgewandelt. Mehr Sicherheit für dich und mehr Komfort für dein Baby.

      Gestochen scharfe Sicht, Tag und Nacht, mit und ohne WLAN

      Gestochen scharfe Sicht, Tag und Nacht, mit und ohne WLAN

      Unsere Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Bildschirm hilft dir, während des Tages dein Baby zu Hause im Auge zu behalten. Dank der großzügigen Reichweite von 400 m* und einer stabilen Verbindung, die mit und ohne WLAN funktioniert, kannst du dich ganz einfach zwischen Innen- und Außenbereichen hin- und herbewegen. Sieh dir Tag und Nacht klare Videos an und aktualisiere den Schlafstatus und die Atemfrequenz in Echtzeit. Alles, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen.

      Schützt die Privatsphäre deiner Familie

      Schützt die Privatsphäre deiner Familie

      Dank unseres Secure Connect Systems kannst du sicher sein, dass deine Verbindung vollkommen privat ist. Es verwendet mehrere verschlüsselte Verbindungen zwischen Baby-Einheit, Elterneinheit und App, um alle Daten und Bilder zu schützen.

      Hilft dir, das Schreien deines Babys zu interpretieren

      Hilft dir, das Schreien deines Babys zu interpretieren

      Möchtest du wissen, ob dein Baby müde, hungrig oder gereizt ist, ob es Blähungen hat oder sich einfach unwohl fühlt? Unser Videophone erkennt und übersetzt Schreien mithilfe eines wissenschaftlich geprüften Algorithmus. In den ersten 3 Monaten erhältst du kostenlosen App-Zugriff,** während der anstrengenden Neugeborenenzeit steht dir also zusätzliche Hilfe zur Verfügung.

      Von überall beobachten und sichergehen

      Von überall beobachten und sichergehen

      Ob zu Hause oder unterwegs, unser Babymonitor mit App bietet eine sofortige Verbindung in das Schlafzimmer deines Babys, sodass du dich stets von seinem Wohlergehen überzeugen kannst. Sieh dir HD-Videos an, prüfe den Schlafstatus und die Atemfrequenz und erhalte Hilfe bei der Interpretation von Schreien.

      Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören

      Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören

      Dank der Full-HD-Kamera unserer Baby-Einheit mit Nachtsicht genieße Tag und Nacht kristallklare Sicht auf dein Baby. Egal, ob du bei der Arbeit bist oder dich um Mitternacht fragst, wie es ihm wohl geht: du wirst immer in der Lage sein, auch die kleinsten Bewegungen zu sehen.

      Den Schlafrhythmus deines Babys verstehen

      Den Schlafrhythmus deines Babys verstehen

      Unser Premium-Videophone zeichnet automatisch jede Schlafepisode auf, liefert Erkenntnisse und hilft dir, Schlafphasen und Wachzeiten besser zu verstehen. Anhand der historischen Schlafstatistiken der letzten 30 Tage, die in praktischen Diagrammen dargestellt werden, kannst du dich auch über Schlafstörungen und andere Änderungen im Schlafrhythmus deines Babys informieren.

      Komfort mit Schlafliedern, weißem Rauschen und beruhigenden Geräuschen

      Komfort mit Schlafliedern, weißem Rauschen und beruhigenden Geräuschen

      Beruhige dein Baby mit ruhiger Musik, beruhigenden Naturgeräuschen oder weißem Rauschen. Von Vogelzwitschern über klassische Schlaflieder bis hin zu Aufnahmen deiner eigenen Stimme – unser Videophone bietet alle Geräusche, um dein Baby sanft in den Schlaf zu wiegen.

      Die optimale Atmosphäre zum Schlafen schaffen

      Die optimale Atmosphäre zum Schlafen schaffen

      Unsere Baby-Einheit verfügt über ein integriertes Nachtlicht und ein Raumthermometer, damit das Baby sich auf jeden Fall im Zimmer wohl fühlt. Das Nachtlicht lässt sich ganz einfach mit der Elterneinheit oder der App steuern. Und wenn der Raum zu warm oder zu kalt wird, erhältst du personalisierte Benachrichtigungen.

      Gleichzeitig mit dem Baby sprechen und ihm zuhören

      Gleichzeitig mit dem Baby sprechen und ihm zuhören

      Beruhige dein Baby mit deiner Stimme, während du es gleichzeitig hörst. Mit unserer Sprechfunktion kannst du dein Baby bequem beruhigen, ohne den Raum zu betreten.

      Bis zu 12 Stunden ohne Aufladen überwachen***

      Bis zu 12 Stunden ohne Aufladen überwachen***

      Unsere wiederaufladbare Elterneinheit bietet bis zu 12 Stunden Laufzeit.*** Es ist also überhaupt kein Problem, dein Baby stets im Auge zu behalten. Tag und Nacht.

