Vision ultra-claire, de jour comme de nuit, avec ou sans Wi-Fi

Notre unité parents avec écran HD de 5 pouces vous permet de garder un œil sur votre enfant à la maison tout en vaquant à vos occupations. Passez facilement de l'intérieur à l'extérieur grâce à une portée élevée de 400 m* et à une connexion stable qui fonctionne avec ou sans Wi-Fi. Bénéficiez de vidéos claires de jour comme de nuit et de mises à jour en temps réel sur l'état du sommeil de votre bébé. Tout ce dont vous avez besoin pour vous rassurer.