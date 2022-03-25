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Eingestellt
2 Stück
Langsamer Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
4.8
von 5
48
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Baby14387
25/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sauger Aufsatz
Mein Baby hat dieses Testprodukt sehr gut angenommen. Auch war dieser aufsatz sehr einfach zu reinigen.
Vorteile
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ddm26
25/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt für den Anfang
Die Sauger passen perfekt in die Avent flaschen. Die Sauger waren die einzigen die meine Tochter angenommen hat zum gleichzeitigen stillen haben wir diese verwendet. Toll finde ich das da die Sauger in verschiedenen Loch Größen gibt die Sauger wachsen praktisch mit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lale90
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Super Ergänzung
Das Produkt ist eine tolle Ergänzung zu der Glasflasche . Die Form ist sehr gut und das Material auch
Vorteile
Design Form
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011