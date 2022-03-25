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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
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Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF042/27

4.8
| (48) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unser ultra soft Sauger mit flexibler Spiralform gleicht mehr der Brust. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sehr weicher und flexibler Sauger

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Stück

  • Langsamer Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Ultraweicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Flexibles Spiraldesign mit Komfortkissen

Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

48

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

25/03/2022

Deutschland

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Sauger Aufsatz

Mein Baby hat dieses Testprodukt sehr gut angenommen. Auch war dieser aufsatz sehr einfach zu reinigen.

Vorteile

Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst

25/03/2022

Deutschland

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Perfekt für den Anfang

Die Sauger passen perfekt in die Avent flaschen. Die Sauger waren die einzigen die meine Tochter angenommen hat zum gleichzeitigen stillen haben wir diese verwendet. Toll finde ich das da die Sauger in verschiedenen Loch Größen gibt die Sauger wachsen praktisch mit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Super Ergänzung

Das Produkt ist eine tolle Ergänzung zu der Glasflasche . Die Form ist sehr gut und das Material auch

Vorteile

Design Form

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF042/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011