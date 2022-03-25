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Arrêté
2 pièces
Débit lent
1 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
4.8
sur 6
48
Avis
96%
recommandent ce produit
Baby14387
25/03/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sauger Aufsatz
Mein Baby hat dieses Testprodukt sehr gut angenommen. Auch war dieser aufsatz sehr einfach zu reinigen.
Avantages
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger
Oui, je recommande ce produit
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Ddm26
25/03/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Perfekt für den Anfang
Die Sauger passen perfekt in die Avent flaschen. Die Sauger waren die einzigen die meine Tochter angenommen hat zum gleichzeitigen stillen haben wir diese verwendet. Toll finde ich das da die Sauger in verschiedenen Loch Größen gibt die Sauger wachsen praktisch mit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger
Oui, je recommande ce produit
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Lale90
22/03/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Super Ergänzung
Das Produkt ist eine tolle Ergänzung zu der Glasflasche . Die Form ist sehr gut und das Material auch
Avantages
Design Form
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger
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Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011