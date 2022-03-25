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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF042/27

4.8
| (48) Avis | 96% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine ultra-douce avec design flexible en spirale présente des caractéristiques plus proches de celles du sein. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine encore plus douce et souple

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit lent

  • 1 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.8

sur 6

48

Avis

96%

recommandent ce produit

2

25/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sauger Aufsatz

Mein Baby hat dieses Testprodukt sehr gut angenommen. Auch war dieser aufsatz sehr einfach zu reinigen.

Avantages

Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger

25/03/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekt für den Anfang

Die Sauger passen perfekt in die Avent flaschen. Die Sauger waren die einzigen die meine Tochter angenommen hat zum gleichzeitigen stillen haben wir diese verwendet. Toll finde ich das da die Sauger in verschiedenen Loch Größen gibt die Sauger wachsen praktisch mit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Super Ergänzung

Das Produkt ist eine tolle Ergänzung zu der Glasflasche . Die Form ist sehr gut und das Material auch

Avantages

Design Form

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF042/27 Natural-Sauger

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