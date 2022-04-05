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Eingestellt
2 Stück
Variabler Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.
Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.
4.4
von 5
109
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
05/04/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekte Form
Mein Sohn ist sehr wählerisch, was den passenden Saugaufsatz betrifft. Er nimmt nur eine einzige Sorte Schnuller und somit war es eine Herausforderung eine passende Flasche für ihn zu finden um das Stillen zu unterstützen. Dieser 2er Aufsatz von Avent hat er auf Anhieb angenommen. Beim Trinken verschluckt er sich nicht und schluckt wenig bis keine Luft dabei. Der Aufsatz ist schnell auseinander zu nehmen und leicht zu reinigen. Nachdem er nun öfter sehr zuverlässig und schnell aus diesem Sauger getrunken hat habe ich mir direkt noch ein paar weitere gekauft. Ich empfehle dieses Produkt definitiv weiter.
Vorteile
Leichte Reinigung, kein Verschlucken
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst
Molly 16
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Nie wieder andere Marke!
Wir lieben die Sauger von Avent. Die sind ähnlich der Brustwarze und werden gut angenommen. Auf Grund der Form eignen sie sich besonders, wenn man neben dem Stillen auch mal Fläschchen geben möchte, ohne die Gefahr einer Saugverwirrung einzugehen.
Vorteile
Ähnlich der Brustwarzen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst
sylvie2022
22/03/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr natürlich
Der SCF043/27 Natural-Sauger ist ideal geeignet, um die Kleinen langsam vom Stillen zu entwöhnen bzw. zum zufüttern wenn die Muttermilch nicht mehr genügt. Der Sauger ist angenehm weich und ahmt die Brust perfekt nach.
Vorteile
Material, Größe
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für SCF043/27 Natural-Sauger verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011