Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
2 pièces
Débit variable
3 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.
L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.
4.4
sur 6
109
Avis
85%
recommandent ce produit
RachBel
07/12/2022
France
Fait partie de la promotion
Très bonne tétine, une belle innovation !
Les tétines natural Avent 3m+ conviennent parfaitement à mon enfant. Le débit du liquide est idéal. Le liquide coule uniquement si bébé prends le biberon. Aucune fuite au delà. Par ailleurs la tenue en bouche est irréprochable. Bébé n’a aucune remonté d’air ni aucun appel d’air en trop ce qui diminue le risque de colique. Par ailleurs elles sont solides et ne craquent pas lorsque bébé tente de mordre l’embout. Je recommande fortement les tétines Avent 3m+.
Avantages
Très bon débit, solide, pas de colliques
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural
capoluog0
03/12/2022
France
Fait partie de la promotion
Une bonne solution pour l'alaitement
[Ce test est réalisé dans le cadre d'un test produit, je n'ai pas payé ce produit] Les tétines sont pour moi une bonne solution à l'allaitement d'un bébé, et plus particulièrement pour l'alternance entre biberon et seins. Le bébé n'a pas de problèmes lors de la succion et il continue d'accepter le sein. Attention à avoir des biberons de la même marque si vous voulez que vos tétines soient adaptées. Pour moi c'est un excellent produit et un must-have pour de jeunes parents, je ne trouve rien à redire.
Avantages
La forme qui permet au bébé de lentement s'adapter à l'allaitement au biberon.
Contre
R.A.S
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural
Rv1234
28/11/2022
France
Fait partie de la promotion
Très bon produit
Super produit conforme à la description Mon neveu l'apprécie beaucoup
Avantages
Forme très ergonomique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011