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  • Einfach mit Stillen kombinierbar
  • Einfach mit Stillen kombinierbar

Eingestellt

Philips AventNatural-Sauger

SCF046/27

4
| (41) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unser weicher, gerippter Sauger verhindert das Einschlupfen und ist für Babys im Wachstum gedacht. Die Komfortkissen und die natürliche Form des Saugers ermöglichen naturnahes Trinken und erleichtern die Kombination aus Stillen und Flaschenernährung.
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Stück

  • Dickflüssige Nahrung

  • ab dem 6. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Angenehm weiches Silikon, um die Bedürfnisse deines Babys zu erfüllen.

Bissfester, weicher Sauger, der die Bedürfnisse wachsender Babys erfüllt.

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Flexibler, gerippter Sauger, der ein Einschlupfen verhindert

Die Komfortkissen und Einkerbungen im Sauger sorgen für Flexibilität und verhindern ein Einschlupfen für unterbrechungsfreies Füttern.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

41

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

20/11/2022

Österreich

Österreich

Endlich kann mein Kind aus der Flasche trinken

Mein Baby wurde hauptsächlich gestillt. Anfangs haben wir ab und zu Flascherl gegeben die zwischenzeitllich komplett abgelehnt wurden. Für den Übergang zum abstillen, hab ich zahlreiche Sauger/Flascherl ausprobiert. Er verweigert Wasser andere Flüssigkeiten zu trinken als Muttermilch. Jetzt mit 14 Monaten klappt es. Er kann endlich flüssigen Milch-Brei trinken, mit dem Aufsatz klappt es

Vorteile

Dickflüssiger Brei kann leicht getrunken werden,

Nachteile

Ist nicht dicht wenn mans umdreht, aber dafür kann leichter getrunken werden (mit Deckel schon)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Natural-Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Natural-Sauger verfasst

01/12/2022

France

France

Tétine naturelle

Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé

Vorteile

Bon débit, embout ergonomique

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst

27/11/2022

France

France

Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !

J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !

Vorteile

Parfaite pour bébé

Nachteile

Peu compatible avec d'autres marques

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF046/27 Tétine Natural verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011