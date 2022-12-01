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  • Idéal pour l'allaitement mixte
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF046/27

4
| (41) Avis | 83% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçue pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Liquides épais

  • 6 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

41

Avis

83%

recommandent ce produit

01/12/2022

France

France

Tétine naturelle

Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé

Avantages

Bon débit, embout ergonomique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF046/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF046/27 Tétine Natural

27/11/2022

France

France

Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !

J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !

Avantages

Parfaite pour bébé

Contre

Peu compatible avec d'autres marques

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Cet avis a été rédigé pour SCF046/27 Tétine Natural

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26/11/2022

France

France

Bonne acceptation

Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance

Avantages

forme, qualité

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF046/27 Tétine Natural

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