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SCF157/02
2 Stück
Philips Avent Auffangschalen (ohne Löcher) sammeln auslaufende Milch während des Stillens oder Abpumpens.
Die luftdurchlässigen Schalen schützen wunde oder aufgesprungene Brustwarzen und unterstützen so eine schnelle Besserung. Der leichte Druck auf die Brust hilft bei Milchstau. Dank der Löcher in den Brustschalen gelangt ausreichend Luft an die Haut.
3.9
von 5
23
Bewertungen
Tine.testet
28/09/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super
Das Produkt ist super weil man sich einmal einlagen spart und die Milch aufhängt. Noch eine positive eingeschalt ist das sie Brustwarzen nicht direkt an der Kleidung anliegen und somit gut heilen können.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst
Hebamme Nicole
07/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bei wunden Brustwarzen super!
Bin Hebamme und empfehle die Brustschalen bei wunden Brustwarzen zur schnelleren Abheilung. Meine Frauen sind sehr zufrieden ... und wenn sich mal etwas Muttermilch in der Schale sammelt, nehmen meine Frauen diese um den Po des Babys damit zu pflegen.
Vorteile
Super Wundpflegeunterstützung
Nachteile
Bei zu viel Milchfluss müssen die Schalen zwischendurch entleert werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Brustschalen-Set verfasst
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Pimbo87
05/10/2024
France
Pour recueillir le lait
Acheté pour bébé 1 il y'a 8 ans, allaitement difficile avec crevasses, ça m'a bien soulagé. Utilisé pour bébé 2 et 3 aujourd'hui avec un allaitement plus facile afin de recueillir le lait d'un sein quand bébé tête sur l'autre. Permet de me faire un biberon en quelques tétées pour un allaitement mixte sans tarir ma poitrine avec le tire lait juste avant que bébé ne réclame à nouveau. Les grands frères sont ravis de donné le bib et j'habitue bébé au biberon encore douceur ce qui évite les soucis de refus du bib sur un allaitement exclusif assez long. Ils sont confortables et même si ce n'est pas un indispensables je trouve cela bien utile et rentabilisé largement avec 3 bébés.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.