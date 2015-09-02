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Sterilisieren unterwegs
Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab
Einfache Bedienung
5 Beutel für 100 Zyklen
Jeder Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle kann zur Sterilisation von Flaschen, Milchpumpen und anderen Babyartikeln in nur 90 Sekunden verwendet werden*
Jeder Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle tötet nachweislich 99,9%** der Keime und Bakterien ab.
Jeder Beutel umfasst ein Kontrollkästchen. Wenn Sie die Kontrollkästchen jeweils ankreuzen, können ganz einfach nachverfolgen, wie oft Sie jeden Beutel verwendet haben.
4.5
von 5
23
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
LadyMeli83
02/09/2015
Suisse
Genial dieses Produkt!!!
Ich bin total begeistert von diesen Beuteln, da Handhabung sehr einfach und im Alltag genial. Beutel konnten locker wie angegeben 20mal benutzt werden und die Schoppen gingen auch nicht kaputt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF297/05 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Clabadia
28/07/2020
Italia
Verifizierter Käufer
Peccato non averle scoperte prima
Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale
Vorteile
Praticità, economicità, spazio ridotto
Nachteile
Nessuno
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Acvpalma
17/06/2019
Portugal
Perfeito
De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Bei einer Mikrowellenleistung von > 1.100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes und Escherichia coli. Die Testergebnisse werden von einem unabhängigen Testlabor bereitgestellt.
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.