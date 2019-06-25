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SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF291/01
SCF293/01
SCF391/11
SCF297/05
Ein nicht-chirurgischer Ansatz
Bei Flach- oder Schlupfwarzen
2 Nipletten und 2 Stilleinlagen
Eingezogene Brustwarzen oder Schlupfwarzen betreffen bis zu 10 % aller Frauen, verursachen psychische Belastungen und machen das Stillen schwierig für Mutter und Kind. Durch das Saugen des Babys sollte sich die Brustwarze aufrichten. Tut sie das nicht, ist die Niplette™ eine einfache, angenehme Lösung, die helfen kann. Das Gerät ermöglicht es Frauen mit Flach- oder Schlupfwarzen, bequem und ohne invasiven chirurgischen Eingriff* zu stillen. Es besteht aus einem transparenten brustwarzenförmigen Behälter mit einem Dichtungsflansch, der an einem Ventil und einem Spritzenanschluss befestigt ist.
Idealerweise sollte die Niplette vor der Schwangerschaft verwendet werden und über einen Zeitraum von 8 Stunden am Tag oder in der Nacht getragen werden*. Wenn die Brüste nicht zu empfindlich sind, kann sie auch in den ersten sechs Monaten der Schwangerschaft verwendet werden, um eine permanente Korrektur zu erreichen, oder nach der Geburt des Babys, für ein paar Minuten vor jedem Stillen. Die Niplette saugt die Brustwarze heraus, ermöglicht es dem Baby, einfach zu trinken und hilft während der ersten Tage dabei, eine Stillroutine zu entwickeln. Die dauerhafte kosmetische Korrektur kann durchgeführt werden, wenn die Stillzeit vorbei ist. Wenn dies der Fall ist, kann die Niplette von Zeit zu Zeit wieder angewendet werden.
Der Behälter wird mit einer Hand über den Brustwarzenhof gehalten. Mit einer 5-ml-Spritze wird Luft aus dem Behälter entzogen, sodass die Brustwarze hinein gesaugt werden kann. Die Benutzerin kann die Saugkraft kontrollieren und so fest an der Brustwarze ziehen, wie es angenehm ist. Wenn die Brustwarze herausgezogen wurde, kann die Benutzerin, nachdem sie die Spritze sorgfältig vom Ventil getrennt hat, ihre normalen Aktivitäten fortsetzen und die Niplette diskret im BH tragen. Die anfängliche Verwendung wird so oft wie möglich empfohlen*.
3.9
von 5
21
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Chibi
25/06/2019
België
Tres bien
J'ai achete les niplettes il y a quelques années car j'ai un teton plat et un ombiliqué. Ajd, le plat ne rentre plus du tout, quand j'ai froid ! Mais au "repos" il reste plat. Le 2eme est moins ombilliqué. Cependant, je ne les ai pas utilisé regulierement. Etant en projet bébé, je'y remets. Au debut, ca tire et ca fait un peu mal, mais au bout de 5 min on oublie totalement qu'on les porte. Commed 'autre, je mets un peu de creme sur le mamelon pour faciliter l'adherence et ensuite elles tiennent plusieurs heures. Une vraie solution qui apporte de bons resultats. Il faut l'utiliser regulierement pour en observer une efficacité durable.
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Diese Bewertung wurde für SCF152/01 Niplette™ verfasst
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Sandrine
03/10/2013
Suisse
Un peu contraignant mais vraiment efficace
Après 4 semaines d'utilisation régulière (jour et nuit), résultat au-delà de mes espérances. Certes l'usage en est un peu contraignant, en particulier en matière de discrétion : oubliez les tenues collantes durant le traitement ... cela en vaut la peine. Pour la pose, un petit coup de main à prendre qui est très vite maîtrisé. Pour éviter toute perte accidentelle (mais si bien posée le risque est minime) je recommande l'utilisation d'un pansement à apposer sur le petit tube de la Niplette.
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04/11/2020
Nederland
Eindelijk een goede oplossing zonder chirurgie
Loop al jaren rond met een ingetrokken tepel, wat me ook onzeker maakte over mijn borstel. Toen ik laatst in de nieuwsbrief dit voorbij zag komen had ik dan zoiets van baat het niet, dan schaadt het niet. Binnen 1 week zag ik al een hele vooruitgang. Ik draag m zowel overdag als 's nachts, en dat gaat eigenlijk prima. Ik ben zeer tevreden over dit product, jammer dat ik er nou pas achter ben gekomen dat het bestaat.
Vorteile
Effectief, makkelijk in gebruik
Nachteile
Onbekendheid van het product
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Auflage 47, Seiten 46-49
Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.