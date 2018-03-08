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Eingestellt
Aktiv-Set für unterwegs
Diese elektronische Einzelmilchpumpe sorgt für optimale Flexibilität, da sie nicht nur am Netz, sondern auch batteriebetrieben und als Handmilchpumpe genutzt werden kann.
Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.
Das elektronische Gedächtnis merkt sich Ihren individuellen Pumprhythmus und führt diesen auf Knopfdruck automatisch weiter aus.
4.2
von 5
18
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Extractor de leche individual verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Extractor de leche individual verfasst
bloemiez
10/10/2011
Nederland
Perfecte borstkolf
prima apparaat! Zeer gebruiksvriendelijk! Ook het schoonmaken van de borstkolf is zeer gemakkelijk. Als je de Isis hebt, zit daar een mooie koffer/tas bij waar je ook de afgekolfte moedermelk gekoeld in kunt bewaren. Er zitten namelijk diepvriespads bij. Alle onderdelen kun je gemakkelijk en tegen normale prijzen los bestellen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf verfasst
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.