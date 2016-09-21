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Philips Avent2-in-1-Thermopad

SCF258/02

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Stimuliert und beruhigt

Philips Avent SCF258/02 stimuliert und beruhigt.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Großes Massagekissen

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Stimuliert und beruhigt

  • Stimuliert und beruhigt

  • Warm oder kalt anwenden

  • 2 Stück

Kalte Anwendung: Zur Beruhigung wunder oder geschwollener Brüste

Kalte Anwendung: Zur Beruhigung wunder oder geschwollener Brüste

Zur Beruhigung wunder oder geschwollener Brüste. Im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahren. Immer mit Hülle verwenden.

Mit Experten im Bereich Stillen entwickelt

Gemeinsam entwickelt mit einer Hebamme und Stillberaterin, die seit 20 Jahren stillende Mütter unterstützt.

Mit weichen Schutzhüllen

Mit weichen Schutzhüllen

Für größeren Komfort auf der Haut

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF258/02 2-in-1-Thermopad verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF258/02 2-in-1-Thermopad verfasst

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 