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Stimuliert und beruhigt
Philips Avent SCF258/02 stimuliert und beruhigt.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF391/11
SCF332/01
SCF334/02
SCF167/01
Stimuliert und beruhigt
Warm oder kalt anwenden
2 Stück
Zur Beruhigung wunder oder geschwollener Brüste. Im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahren. Immer mit Hülle verwenden.
Gemeinsam entwickelt mit einer Hebamme und Stillberaterin, die seit 20 Jahren stillende Mütter unterstützt.
Für größeren Komfort auf der Haut
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF258/02 2-in-1-Thermopad verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF258/02 2-in-1-Thermopad verfasst
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1 verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.