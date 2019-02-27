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  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch
  • Mehr Komfort für mehr Milch

Philips AventElektrische Doppel-Milchpumpe für Ihren Komfort

SCF334/02

3.9
| (27) Bewertungen

1 Auszeichnung

Mehr Komfort für mehr Milch
Wohlfühlen und Entspannen fördert den Milchfluss. Deswegen haben wir unsere bisher komfortabelste Milchpumpe entwickelt: Sitzen Sie in einer angenehmen Position, ohne sich unnötig vorbeugen zu müssen, und lassen Sie unser sanftes Massagekissen Ihren Milchfluss anregen.
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Milchpumpe mit Massagekissen

Mehr Komfort für mehr Milch

  • Natural

  • Umfasst 2 x 125-ml-Flasche

Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Bietet einen sanften Stimulationsmodus und 3 Abpumpeinstellungen

Bietet einen sanften Stimulationsmodus und 3 Abpumpeinstellungen

Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, um das Abpumpen für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten.

Weiches Massagekissen für ein angenehmes Gefühl

Weiches Massagekissen für ein angenehmes Gefühl

Unser Massagekissen besteht aus einem neuartigen, samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Kissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961264

Bewertungen

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3.9

von 5

27

Bewertungen

27/02/2019

Sverige

Sverige

Effektiv och bekväm!

Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort Double electric breast pump verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort Double electric breast pump verfasst

25/11/2017

Nederland

Nederland

Fijn, makkelijk en mooi

De Natural Comfort Duo is erg fijn in gebruik, de kussentjes zijn zacht en door de structuur plakken ze niet. De voorganger, de Isis had kussens die bleven plakken aan je borsten, erg onhandig als je los moest koppelen omdat het gekolfde flesje dan wel eens heen en weer kon klotsen. Nu haal ik de kolf er gewoon van af zonder met de gevulde flesjes te hoeven klotsen. De kolf is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. Doordat er zo weinig onderdelen aan zitten is het schoonmaken ook een simpel werkje. De behuizing van de kolf is compact maar ruim, schoonmaken met een borstel is dan ook zeer gemakkelijk. Wat ik ook erg fijn vind is dat de slangen makkelijk opgerold en vastgeklikt kunnen worden. Wat de kolf helemaal af zou maken qua gemak is een klittenbandstrookje aan de adapter zodat het snoer opgerold en vast zit, nu zit dat er niet aan en gebruik ik een haarelastiekje om het snoer opgerold te houden. De kolf ziet er mooi uit, mooier dan menig andere kolf. De meeste kolven zien eruit als melkmachines met een eendenbek, de Natural Comfort ziet eruit als een plomp klein dingetje, het is haast een schattige kolf. De motor is strak en eenvoudig, heeft een rustige kleur (wit met zacht paars) en door het simpele maar stijlvolle uiterlijk geeft het ook een rustige uitstraling. Wat ik echter wel mis aan de Natural Comfort Duo, wanneer ik deze vergelijk aan de Isis IQ of een andere kolf, is dat je de zuigkracht matig in kan stellen. Er zijn 3 standen wat de kolf makkelijk maakt, maar gezien ik gewend was de zuigkracht zelf af te stemmen is dat wel wennen. Wat ik ook mis, wederom in vergelijking met de Isis IQ, is dat deze kolf alleen op netstroom werkt en dat er geen batterijpack op aangesloten kan worden. De bijgeleverde tas is ideaal om de kolf mee te nemen naar her en der, maar helaas is de tas niet geïsoleerd waardoor je een aparte koeltas mee moet nemen. Al met al een erg fijne, makkelijke en mooie kolf. De puntjes die voor mij minder zijn zijn overkomelijk en zorgen er echt niet voor dat de gebruikservaring eronder lijdt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst

18/10/2017

Nederland

Nederland

fijne kolf

Het is een heel fijn product wat wordt geleverd met een handige tas en extra onderdelen zelfs met twee gratis borstcompressen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich von Abpumpmethoden nach Frühgeburt (Jones et al ADC 2001;85:F91).