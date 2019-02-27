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SCF334/02
Natural
Umfasst 2 x 125-ml-Flasche
Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, um das Abpumpen für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten.
Unser Massagekissen besteht aus einem neuartigen, samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Kissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.
Auszeichnungen
3.9
von 5
27
Bewertungen
Anna31
27/02/2019
Sverige
Effektiv och bekväm!
Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort Double electric breast pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort Double electric breast pump verfasst
Scarlie
25/11/2017
Nederland
Fijn, makkelijk en mooi
De Natural Comfort Duo is erg fijn in gebruik, de kussentjes zijn zacht en door de structuur plakken ze niet. De voorganger, de Isis had kussens die bleven plakken aan je borsten, erg onhandig als je los moest koppelen omdat het gekolfde flesje dan wel eens heen en weer kon klotsen. Nu haal ik de kolf er gewoon van af zonder met de gevulde flesjes te hoeven klotsen. De kolf is makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. Doordat er zo weinig onderdelen aan zitten is het schoonmaken ook een simpel werkje. De behuizing van de kolf is compact maar ruim, schoonmaken met een borstel is dan ook zeer gemakkelijk. Wat ik ook erg fijn vind is dat de slangen makkelijk opgerold en vastgeklikt kunnen worden. Wat de kolf helemaal af zou maken qua gemak is een klittenbandstrookje aan de adapter zodat het snoer opgerold en vast zit, nu zit dat er niet aan en gebruik ik een haarelastiekje om het snoer opgerold te houden. De kolf ziet er mooi uit, mooier dan menig andere kolf. De meeste kolven zien eruit als melkmachines met een eendenbek, de Natural Comfort ziet eruit als een plomp klein dingetje, het is haast een schattige kolf. De motor is strak en eenvoudig, heeft een rustige kleur (wit met zacht paars) en door het simpele maar stijlvolle uiterlijk geeft het ook een rustige uitstraling. Wat ik echter wel mis aan de Natural Comfort Duo, wanneer ik deze vergelijk aan de Isis IQ of een andere kolf, is dat je de zuigkracht matig in kan stellen. Er zijn 3 standen wat de kolf makkelijk maakt, maar gezien ik gewend was de zuigkracht zelf af te stemmen is dat wel wennen. Wat ik ook mis, wederom in vergelijking met de Isis IQ, is dat deze kolf alleen op netstroom werkt en dat er geen batterijpack op aangesloten kan worden. De bijgeleverde tas is ideaal om de kolf mee te nemen naar her en der, maar helaas is de tas niet geïsoleerd waardoor je een aparte koeltas mee moet nemen. Al met al een erg fijne, makkelijke en mooie kolf. De puntjes die voor mij minder zijn zijn overkomelijk en zorgen er echt niet voor dat de gebruikservaring eronder lijdt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst
lily
18/10/2017
Nederland
fijne kolf
Het is een heel fijn product wat wordt geleverd met een handige tas en extra onderdelen zelfs met twee gratis borstcompressen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/02 Comfort dubbele elektrische borstkolf verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich von Abpumpmethoden nach Frühgeburt (Jones et al ADC 2001;85:F91).