Zur Weiterleitung der Muttermilch von der Pumpe in die Flasche Dieses Ventil behält den Unterdruck bei, den die Milchpumpe benötigt, um Muttermilch von der Pumpe in die Flasche zu leiten. Um für die ordnungsgemäße Funktion der Pumpe zu sorgen, halten Sie das Ventil in einem einwandfreien Zustand.