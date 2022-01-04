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Philips AventHandmilchpumpe

SCF430/01

4.6
| (365) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Angenehmes Abpumpen – überall
Genießen Sie den sanften Komfort der tragbaren Philips Avent Handmilchpumpe. Mit Natural Motion-Technologie, inspiriert vom Saugen des Babys für einen schnellen Milchfluss. Passen Sie Rhythmus und Vakuum ganz einfach an. Passend für alle Brustwarzengrößen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss

Angenehmes Abpumpen – überall

  • Einfaches Abpumpen

Unterstützt den schnellen Milchfluss

Unterstützt den schnellen Milchfluss

Der innovative Silikonflansch, der der einzigartigen Saugbewegung von Babys nachempfunden wurde, stimuliert die Brust, sodass der Milchfluss schnell eingeleitet wird. Für bequemes und effizientes Abpumpen.

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre einzigartige Anatomie an. Für 99,98 % aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Ideal für Mütter, die unterwegs Abpumpen

Ideal für Mütter, die unterwegs Abpumpen

Die Milchpumpe ist klein und leicht, einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für einfaches und diskretes Abpumpen unterwegs.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.6

von 5

365

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2

04/01/2022

Suisse

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Ein Muss für jedes stillende Mami

Die Handmilchpumpe ist erstaunlich effizient, einfach in der Reinigung und praktisch zum Mitnehmen. bin selber positiv überrascht. Praktisch ist auch, dass es die Möglichkeit gibt, die Milch direkt in ein Fläschchen oder einen Behälter zum Einfrieren laufen zu lassen.

Vorteile

Einfache Handhabung, effizient, klein und handlich, einfache Reinigung

Nachteile

Keine Kompatibilität mit anderen Marken

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

21/12/2021

Suisse

Suisse

SCF430/10 Handmilchpumpe

Vielen Dank an Philips, durfte ich die SCF430/10 Handmilchpumpe einige Wochen testen. Das Design der Pumpe ist sehr stylisch und erstaundlich klein. Ich habe mir das ganze viel grösser vorgestellt, da ich eine automatische habe, die deutlich grösser ist. Kann man also auch perfekt mit nehmen für unterwegs. Die Pumpe hat eine sehr gute Saugkraft und ist sehr angenehm zum Benützen. Ich selbst finde diese deutlich angenehmer als die automatische Pumpe. Die Milch lässt sich anschliessend sehr gut weiterverwenden. Für den Preis ein super Produkt. Kann ich jedem nur empfehlen. Auch die Reinigung ist sehr einfach. Ich konnte alle Teile problemlos auseinandernehmen und in der Geschirrmaschine reinigen lassen. Dieses Produkt, kann ich also wirklich nur empfehlen.

Vorteile

Klein und praktisch für unterwegs. Super saugkraft.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

20/12/2021

Suisse

Suisse

Handmilchpumpe

Das Gerät ist sehr stylisch, handgerecht und klein. Beim Abpumpen fühlt man sich sehr wohl als bei der elektrischen die ich habe von einer anderen Marke. Das manuelle stört mich überhaupt nicht und es tut nicht so weh wie beim Elektronischen. Die Milchpumpe lässt sich unkompliziert auseinander bauen und in der Geschirrspüler reinigen und es ist ideal für unterwegs oder die Ferien. Es hat ein Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die auf allen Busen passt. bin sehr zufrieden mit diesem Produkt und kann es daher auf jeden Fall auch weiterempfehlen!

Vorteile

Weniger schmerzen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Basierend auf: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. April 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Mai 1993, (20 Teilnehmer, Kaukasier, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).

  3. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011