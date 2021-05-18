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wiederaufladbarer Akku
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Pumpen Sie mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*
Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).
Das Design unserer Milchpumpen ermöglicht eine entspannte und bequeme Sitzposition beim Abpumpen, da die Milch durch den kurzen Flaschenhals sofort in die Flasche läuft, sodass kein Vorbeugen erforderlich ist – klinisch erwiesene bequeme Position* zum Abpumpen. Basierend auf klinischen Ergebnissen der Produktstudie mit 20 Teilnehmerinnen (2019); 90% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Einzelmilchpumpe bequem; 95% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Doppelmilchpumpe bequem.
Auszeichnungen
4.7
von 5
264
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Vanil
18/05/2021
Suisse
Teil der Aktion
Die Philips Milchpumpe sorgt für mehr Flexibilität
Im Rahmen eines Produkttests durfte ich die Philips Milchpumpe kostenlos testen. Das Produkt ist einfach in der Handhabung und sehr effizient und trotzdem angenehm. Insbesondere habe ich die Milchmpumpe für unterwegs (z.B. längere Autofahrten) verwendet. Sehr positiv ist die lange Akkulaufzeit. Durch die Philips Milchpumpe konnte ich bei einem sehr guten Ergebnis flexibel und mobil abpumpen. Gleichzeitiges Aufladen und Abpumpen war nicht immer möglich, das ist aus meiner Sicht verbesserungswürdig.
Vorteile
Lange Akkulaufzeit/ Einfache Handhabung/ Effizientes Abpumpen/ Mobilität/ angenehmes Pumpgeräusch
Nachteile
Gleichzeitiges Abpumpen und Aufladen war nicht immer möglich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Phili_1
14/05/2021
Suisse
Teil der Aktion
Sanftes Abpumpen dank neuster Technologie
Ich bin begeistert.. Die neuste Technologie macht es möglich ganz schmerzfrei und speditiv abzupumpen. Der flexible Aufsatz, die individuellen Intensitätsstufen und der leise Motor machen die Muttermilchgewinnun zu einem angenehmen Ereignis.
Vorteile
Flexibler Brustaufsatz, individuelle Intensitätsstufen, leiser Motor
Nachteile
Immer noch etwas aufwendige Reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Nicii.
12/05/2021
Suisse
Teil der Aktion
Top Milchpumpe!
Ich habe die Milchpumpe aufgrund eines Produkttests erhalten. Dies tangiert meine Bewertung zu dem Produkt jedoch nicht! Dies ist meine erste Milchpumpe, welche ich benutzt habe. Ich bin mehr als zufrieden damit und empfehle sie definitiv weiter. Sie ist sehr einfach in der Anwendung und beim abpumpen absolut leise! Ich kann mein Baby während des abpumpen problemlos auf der anderen Seite stillen. Man kann die Pumpe ohne Probleme unterwegs benutzen, der Akku hält was er verspricht! Das einzige was meiner Meinung nach etwas schade ist, dass keine Tasche für unterwegs mitgeliefert wird, aber das ist motzen auf hohem Niveau :-) Danke vielmals an Philips für dieses tolle Produkt und die gewonnenen Stunden, welche die Milchpumpe einem schenkt!
Vorteile
Leise, super Akku, top Gerät, neue Lebensqualität, passt so ziemlich für alle Brustwarzen, einfache Handhabung
Nachteile
Keine Tasche im Lieferumfang
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF396/11 Elektrische Milchpumpe verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).
Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)
BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011