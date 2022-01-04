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Eingestellt
Einfaches Abpumpen und Füttern
Standardset
Der innovative Silikonflansch, der der einzigartigen Saugbewegung von Babys nachempfunden wurde, stimuliert die Brust, sodass der Milchfluss schnell eingeleitet wird. Für bequemes und effizientes Abpumpen.
Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre einzigartige Anatomie an. Für 99,98 % aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).
Die Milchpumpe ist klein und leicht, einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für einfaches und diskretes Abpumpen unterwegs.
4.6
von 5
365
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Schanovski
04/01/2022
Suisse
Teil der Aktion
Ein Muss für jedes stillende Mami
Die Handmilchpumpe ist erstaunlich effizient, einfach in der Reinigung und praktisch zum Mitnehmen. bin selber positiv überrascht. Praktisch ist auch, dass es die Möglichkeit gibt, die Milch direkt in ein Fläschchen oder einen Behälter zum Einfrieren laufen zu lassen.
Vorteile
Einfache Handhabung, effizient, klein und handlich, einfache Reinigung
Nachteile
Keine Kompatibilität mit anderen Marken
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
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Laenuu
21/12/2021
Suisse
Teil der Aktion
SCF430/10 Handmilchpumpe
Vielen Dank an Philips, durfte ich die SCF430/10 Handmilchpumpe einige Wochen testen. Das Design der Pumpe ist sehr stylisch und erstaundlich klein. Ich habe mir das ganze viel grösser vorgestellt, da ich eine automatische habe, die deutlich grösser ist. Kann man also auch perfekt mit nehmen für unterwegs. Die Pumpe hat eine sehr gute Saugkraft und ist sehr angenehm zum Benützen. Ich selbst finde diese deutlich angenehmer als die automatische Pumpe. Die Milch lässt sich anschliessend sehr gut weiterverwenden. Für den Preis ein super Produkt. Kann ich jedem nur empfehlen. Auch die Reinigung ist sehr einfach. Ich konnte alle Teile problemlos auseinandernehmen und in der Geschirrmaschine reinigen lassen. Dieses Produkt, kann ich also wirklich nur empfehlen.
Vorteile
Klein und praktisch für unterwegs. Super saugkraft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Selominoo
20/12/2021
Suisse
Teil der Aktion
Handmilchpumpe
Das Gerät ist sehr stylisch, handgerecht und klein. Beim Abpumpen fühlt man sich sehr wohl als bei der elektrischen die ich habe von einer anderen Marke. Das manuelle stört mich überhaupt nicht und es tut nicht so weh wie beim Elektronischen. Die Milchpumpe lässt sich unkompliziert auseinander bauen und in der Geschirrspüler reinigen und es ist ideal für unterwegs oder die Ferien. Es hat ein Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die auf allen Busen passt. bin sehr zufrieden mit diesem Produkt und kann es daher auf jeden Fall auch weiterempfehlen!
Vorteile
Weniger schmerzen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.