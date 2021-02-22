Ich durfte die elektrische Milchpumpe im Rahmen eines Produkttests kennen lernen. Die Milchpumpe wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt und Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf mein Testergebnis. Bisher habe ich sporadisch mit einer Handpumpe abgepumpt. Hätte mich die elektrische Milchpumpe schon früher begleitet, hätte ich vermutlich auch öfters abgepumpt. Der Unterschied hat mich sehr überzeugt. Es ist einfach viel praktischer und um einiges komfortabler. Nicht nur das mühsame Pumpen mit der Hand entfällt, sondern ich konnte definitiv mehr Milch in kürzerer Zeit abpumpen. Zudem wurde die Pumpe so entwickelt, dass man sie gemütlich und aufrecht sitzend auf die Couch benutzen kann. Das weiche Silikonkissen passt sich sanft und flexibel an. Laut Hersteller ist es für alle Größen geeignet. Das Abpumpen fühlt sich somit insgesamt angenehm und natürlich an. Die Milchpumpe verfügt über 8 Stimulationen und 16 Abpump-Einstellungen. Die Saug-Intensität des jeweiligen Modus lässt sich leicht durch Pfeiltasten regulieren und wird durch hell aufleuchtende LED-Lichter angezeigt. Somit gelingt die Handhabung relativ unkompliziert und intuitiv. Mit ein bisschen Übung auch nachts im Dunklen. Durch die verschiedenen Stufen lässt sich die Pumpe perfekt auf individuellen Bedürfnisse anpassen und man kann zudem eine Speicherfunktion nutzen, die die vorherige Einstellungen speichert. Hilfreich für den Alltag im Haushalt sind auch das lange Netzkabel und die Pause-Funktion. Der Motor ermöglicht ein besonders leises abpumpen. Das Geräusch ist selbst bei höchster Stufe weder störend noch unangenehm und man kann dabei gemütlich Fernsehen schauen oder sich unterhalten. Die abgepumpte Milch kann ohne aufwendiges Umfüllen in der Flasche mit Verschlussdeckel im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt werden oder mit dem Sauger gefüttert werden. Die Pumpe lässt sich leicht und problemlos zusammen- und auseinanderbauen. Die Reinigung der Abpump-Utensilien ist unkompliziert und in der Spülmaschine möglich. Auch wenn vieles selbsterklärend ist, wird das Zusammensetzen, die Anwendung und die Reinigung ausführlich, gut verständlich und bildlich in der Gebrauchsanleitung erklärt. Warnhinweise zu der elektrischen Milchpumpe sind vom Hersteller dort deutlich gekennzeichnet und sie enthält zudem noch ein paar hilfreiche Tipps für die Mamas. Da wir schon komplett mit der Natural Serie ausgestattet sind, ist es für mich ein sehr praktisches Feature, dass auch die Milchpumpe mit allen Flaschen dieser Serie kompatibel ist. Hat man das nicht, sollte man gegebenenfalls eine zweite oder eine größere Flasche dazu kaufen. Mein Fazit: Die elektrische Milchpumpe hat mich überzeugt und begeistert, da das Abpumpen mit ihr sehr komfortabel und effizient. Durch die verschiedenen Einstellungen konnte ich die Pumpe perfekt auf meine Abpump-Bedürfnisse anpassen. Die Montage, Reinigung und Bedienung sind super easy. Sie ist nicht nur kompakt, leicht und leise, sondern hat auch ein stilvolles Design im zarten rosa. Sie ist somit auch ein attraktiver Begleiter für unterwegs. Einziges Manko der Milchpumpe ist, dass dieses Modell keinen wiederaufladbaren Akku besitzt und deswegen immer eine Steckdose erforderlich ist. Alles in allem kann ich für diese Milchpumpe eine klare Kaufempfehlung geben. Sie hält, was es verspricht und ist ihr Geld auf alle Fälle wert.