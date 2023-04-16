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  • Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.
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Arrêté

Philips AventTire-lait électrique

SCF397/11

4.4
| (231) Avis | 94% recommandent ce produit
Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.
Une nouvelle ère s'annonce pour les tire-laits, avec une technologie présentant un équilibre parfait entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, inspirée de la manière dont les bébés tètent. Le tire-lait électronique Philips Avent optimise en permanence le débit de lait et s'adapte en douceur à la taille et à la forme de vos mamelons.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait plus rapide*

Inspiré par les bébés, efficace pour les mamans.

  • Double

  • Fonctionnement sur secteur

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait rapide*

Technologie de mouvements naturels, pour un débit de lait rapide*

Tirez plus de lait en moins de temps* grâce à un coussin qui stimule et exprime le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d'expression, il produit l'intensité de stimulation du mamelon et d'aspiration permettant d'obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL).*

Coussin en silicone souple et adaptatif de taille unique

Coussin en silicone souple et adaptatif de taille unique

Une taille de coussin qui convient à tous types de mamelons. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre mamelon. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).

Tirez votre lait sans vous pencher en avant

Tirez votre lait sans vous pencher en avant

Tirez votre lait confortablement grâce à un design qui vous permet de vous asseoir droite plutôt que de vous pencher vers l’avant. Une posture inclinée vers l’avant est inutile ; confort de la position de tirage du lait prouvée cliniquement*. Sur la base des résultats d’essais cliniques auprès de 20 participantes (2019) ; 90 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique simple) ; 95 % des participantes trouvent la position de tirage du lait confortable (électrique double).

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 6

231

Avis

94%

recommandent ce produit

16/04/2023

France

France

Magique

Je n’ai jamais aussi bien tiré mon lait de ma vie ! En 2 mon 30 ml de tiré! Aucun tire lait ne m’a jamais donné ce résultat ! J’en ai essayé des tonnes ! Faites un tire lait main libre avec le même système d’aspiration il est top et les téterelles adaptables pour tous une turie !!! Vous êtes les meilleurs du marché vraiment !!! Tournez vous vers avent philips vous ne serez pas déçu

Avantages

Facile d’utilisation tire bcp de lait en peu de temps, téterelle adaptable pour tous, douceur au tirage

Contre

Le fait que ça soit pas main libre mais en vrai on tire tellement en peu de temps que ce n’est pas un vrai inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF397/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF397/11 Tire-lait électrique

29/06/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon tire lait

Très bon tire lait je recommande vivement. Il ne me fais pas mal et j’arrive à tirer 220ml en 15 minutes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

07/12/2020

France

France

Excellent produit

Ce tire lait à changé toutes mes habitudes !! Le coussin épouse mon sein parfaitement et les différents modes de stimulation sont géniales. Je n'ai ressenti aucune douleurs ni aucune gêne des le début car il est très facile d'utilisation. Ayant repris le travail rapidement j'apprécie de pouvoir continuer à allaité grâce a ce tire lait. Le fait qu'il soit facile à emporter est un plus non négligeable. Et bien on est charmé par le design :)

Avantages

Facile d'utilisation et à emporter. Le design

Contre

Manque une pochette de transport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018)

  2. (1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasiennes, USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).

  4. Sur la base des résultats du questionnaire sur 1 000 coussins provenant d'un essai clinique réalisé auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019)

  5. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.