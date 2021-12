Abpumpen, aufbewahren und füttern

Pumpen Sie direkt in den Aufbewahrungsbehälter ab, damit nichts verloren geht. Wenn Ihr Baby hungrig ist, bringen Sie zum Füttern einfach den weichen Sauger am Becher an. Ihre Milch kann je nach Wunsch in Beuteln oder Bechern im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt werden.