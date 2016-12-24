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Eingestellt
Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.
Unser Massagekissen besteht aus einem neuartigen, samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Kissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Mellejess
24/12/2016
France
Petit et pratique
Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF330/11 Tire-lait manuel Natural verfasst
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