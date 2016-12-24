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Eingestellt

Philips AventSCF330/11 Comfort Manual breast pump

SCF330/11

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Alle Vorteile anzeigen
Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Angenehmere Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Die Milchpumpe ist in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Dies bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Weiches Massagekissen für ein angenehmes Gefühl

Weiches Massagekissen für ein angenehmes Gefühl

Unser Massagekissen besteht aus einem neuartigen, samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Kissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Inklusive Natural-Flasche und -Sauger für naturnahes Trinken

Inklusive Natural-Flasche und -Sauger für naturnahes Trinken

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

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Bewertung

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24/12/2016

France

France

Petit et pratique

Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF330/11 Tire-lait manuel Natural verfasst

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