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Philips AventGroßes Massagekissen

SCF167/01

2.6

| (5) Bewertungen

Optimale Größe, maximaler Komfort

Dieses weiche Massagekissen mit breiterem Trichter ist speziell für Mütter mit größeren Brustwarzen entwickelt worden. Sie kann mit den Philips Avent Comfort Milchpumpen verwendet werden. Die folgenden Bilder helfen Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie das größere Brustpumpenkissen benötigen.

Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Milchpumpe mit breiterem Trichter

Optimale Größe, maximaler Komfort

  • Komfortmilchp. mit univers. Passform

Breiterer Trichter für komfortablen Sitz

Breiterer Trichter für komfortablen Sitz

Um herauszufinden, welches Milchpumpen-Kissen Sie benötigen, überprüfen Sie, ob Ihre Brustwarze bequem in die trichterförmige Öffnung des Kissens passt. Wenn Ihre Brustwarze an der Öffnung anstößt oder reibt, sollten Sie das große Milchpumpen-Kissen wählen, damit das Abpumpen der Milch für Sie angenehmer ist.

Richtiger Sitz: Die Brustwarze sitzt bequem in der Öffnung des Kissens.

Richtiger Sitz: Die Brustwarze sitzt bequem in der Öffnung des Kissens.

Wenn die Brustwarze bequem in der Öffnung des Kissens sitzt, verwenden Sie das Massagekissen in der richtigen Größe.

Wählen Sie ein größeres Kissen: Brustwarze berührt die trichterförmige Öffnung

Wählen Sie ein größeres Kissen: Brustwarze berührt die trichterförmige Öffnung

Wenn Ihre Brustwarze die trichterförmige Öffnung berührt oder dagegen reibt, dann sollten Sie das große Milchpumpenkissen mit breitere Öffnung wählen, um ein komfortableres Abpumpen zu garantieren.

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2.6

von 5

5

Bewertungen

4
3
2

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF167/01 Großes Massagekissen verfasst

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23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF167/01 Coussin masseur à embout large verfasst

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02/10/2012

Deutschland

Deutschland

nicht zu gebrauchen, passt nicht in Milchpumpe

Dieses Produckt war ein reiner Fehlkauf! Denn entgegen der Versprechung in der Producktbeschreibung passt es nicht in die Milchpumpe. Der Trichter der Pumpe ist schmaler als die Öffnung der Milchpumpenkissens.

Diese Bewertung wurde für SCF167/01 Großes Massagekissen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 