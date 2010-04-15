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Arrêté
Coffret Vie Active
Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.
L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.
La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d’expression.
4.2
sur 6
18
Avis
94%
recommandent ce produit
macaron
15/04/2010
France
le top sans douleur
ma fille a 3 semaines c'étai un tt petit poids et elle devait grossir rapidement donc je devais la gaver un peu plus et tirer mon lait à chaque tetee pour lui donner un complement biberon chaque fois j'ai essayé le tire lait "grande surface " que j'ai vite abandonné tellement il me faisait mal c'est mon mari qui m'a offert le tire lait avent car il a vu que je souffrai bcp et que je desirai arreter d'allaiter ce produit est miraculeux plus aucune douleur l'aspiration est douce elle reproduit la succion d'un bebe j'ai pu tirer deux fois plus de lait en deux fois moins de temps et aujourd'hui ma puce est sortie du stade critique elle a repris du poids et je le doit en partie à ce produit le plus étant la memoire electronique qui nous evite d'appuyer constament la batterie est tres pratique surtout en voiture et cela me permet egalement de pouvoir bouger tout en tirant le lait le seul point negatif est qu'il n'y a qu'un seul biberon dedant merci avent......!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF302/01 Tire-lait électronique unique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF302/01 Tire-lait électronique unique
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF302/01 Extractor de leche individual
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF302/01 Extractor de leche individual
bloemiez
10/10/2011
Nederland
Perfecte borstkolf
prima apparaat! Zeer gebruiksvriendelijk! Ook het schoonmaken van de borstkolf is zeer gemakkelijk. Als je de Isis hebt, zit daar een mooie koffer/tas bij waar je ook de afgekolfte moedermelk gekoeld in kunt bewaren. Er zitten namelijk diepvriespads bij. Alle onderdelen kun je gemakkelijk en tegen normale prijzen los bestellen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.